Inter, obiettivo blindare Skriniar: per il difensore si pensa a un rinnovo fino al 2027 "alla Barella"

L'Inter punta a blindare uno dei suoi pilastri della difesa. Milan Skriniar è da tempo diventato uno dei punti fermi dei nerazzurri ma a preoccupare la società è il contratto in scadenza a giugno 2023. Il centrale slovacco piace molto alle big estere, specie in Premier dove la presenza di Conte al Tottenham spaventa la dirigenza interista. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, prima di Pasqua potrebbe esserci un incontro per porre le basi su un rinnovo fino al 2027 con un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus, come accaduto con Barella.