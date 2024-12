TMW Inter, occhi in Argentina per la difesa. Piace Marco Di Cesare. classe 2002 con passaporto italiano

Nuovo obiettivo in casa Inter per il reparto arretrato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW tra i nomi seguiti in Argentina dal club nerazzurro c'è anche quello del difensore Marco Di Cesare. Argentino con passaporto italiano, scuola Argentinos jrs, dallo scorso gennaio milita nel Racing Avellaneda, il club da dove arriva Lautaro Martinez e per il quale Diego Milito è candidato Presidente. Classe 2002, è un centrale difensivo destro ed è anche nella lista degli oriundi monitorati dalla FIGC in chiave Nazionale italiana.

La carriera

Dopo essere cresciuto nel Talleres di Mendoza nel 2018, come detto, è passato all'Argentinos Juniors e ha militato in questo club per due anni nel settore giovanile, prima di debuttare in prima squadra nel novembre del 2020 contro il San Lorenzo nella gara valida per la Copa Diego Armando Maradona. Poi il passaggio al Racing dove ha vinto la Copa Sudamericana proprio nel 2024. Adesso l'interessamento da parte dell'Inter, che lo ha messo nel mirino, in attesa di possibili sviluppi già nel mercato di gennaio.

Le parole di Marotta dei giorni scorsi

"Bisogna sempre alzare l’asticella, noi l’abbiamo alzata e tentiamo quest’anno di regalare e regalarci altri traguardi. L'Inter è tornata ad essere un palcoscenico importante che è consono con la sua storia e il suo palmares e siamo tornati grazie a questo gruppo di giocatori, a Inzaghi che è il loro leader e a questa società con uomini e donne che lavorano quotidianamente per supportare questi ragazzi e fare sì che lavorino esprimendo al massimo le loro capacità".