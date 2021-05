Inter, oggi vertice Zhang-dirigenza: Suning garantisce continuità, ma bisogna tagliare i costi

Giornata di summit in casa Inter: secondo quanto riferito da Sky, il presidente Steven Zhang ha avuto un confronto con la dirigenza e ha chiarito che da parte di Suning c’è la garanzia di dare continuità al progetto, con la necessità di un taglio dei costi e quindi di uno sforzo da parte di tutti, a partire dai dirigenti per arrivare alla squadra. Gli obiettivi, in sostanza, non si toccano, ma servirà anche assicurare sostenibilità per andare avanti.