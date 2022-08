Inter, ora il rinnovo di Skriniar. Nodo ingaggio, spera di raggiungere Brozovic e Lautaro

L'Inter sta per iniziare un'altra missione sul fronte Milan Skriniar, ovvero quella del rinnovo del contratto dello slovacco, un passaggio obbligato tenendo conto che il centrale è legato ai nerazzurri fino al 2023. Skriniar è pronto a legarsi ancora di più all'Inter, ma c'è un nodo da sciogliere: le cifre.

Come scrive Il Corriere dello Sport, attualmente il centrale guadagna 3,8 milioni di euro. Il PSG gliene avrebbe garantiti poco più di 9 con i bonus. Sembra chiaro, insomma, che la base di partenza dei discorsi con l’entourage del difensore non potranno che essere i rinnovi stipulati nei mesi scorsi per Lautaro e Brozovic, ovvero i due nerazzurri, con l’eccezion di Lukaku, che attualmente guadagnano di più, rispettivamente 6,2 e 6,5 milioni a stagione.