TMW News Inter, ora la Coppa Italia. Juve, il passo per la Champions è quello giusto

Nel corso del TMw News di oggi spazio alle considerazioni sul campionato, con l'inter che ha sempre più le mani sullo scudetto ma anche sulla corsa Champions con la Juve che ha battuto il Bologna e pare aver preso la strada giusta verso il quarto posto. Ne parliamo con Giampaolo Saurini e vi proporremo poi un'intervista al presidente del Napoli De Laurentiis che ha parlato prima dell'assemblea di Lega.

Spalletti e la Champions

"La difesa stasera ha fatto benissimo, non ha mai concesso niente, ti dà questa possibilità di essere tranquillo, di fare un calcio sempre più offensivo", ha detto il tecnico della Juventus dopo la vittoria con il Bologna. "Noi dobbiamo vincere le partite, non mirare in che posizione arrivare. Non ce ne frega niente, è una conseguenza su quante partite si riuscirà a vincere. Ora dobbiamo consolidare questo fatto di poter entrare nella prossima Champions League.

Se Roma e Como avessero giocato domani avremmo avuto l’assillo di vincere, con l’atteggiamo corretto. Poi si analizza il livello di calcio esibito, i nostri tifosi sono lì, fiduciosi di vederci scendere in campo. Loro e voi di calciatori forti ne hanno visti, dobbiamo lavorare per arrivare a quel livello lì, poi va tutto a posto. Se c’è ricerca, determinazione, voglia di allenarsi e essere amici, va tutto a posto".

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