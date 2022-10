Inter, Paolillo: "Il club ha fatto bene a confermare Inzaghi. Anche perché in giro non vedo maghi"

Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter ai tempi di Moratti, ha parlato a L'Interista tornando sull'inizio di stagione dei nerazzurri e sulla scelta del club di dare fiducia a Simone Inzaghi anche nel momento di massima difficoltà: "Non tutto è perso, ma bisogna cominciare a vincere molte partite di fila, i punti che verranno messi in "cascina" in questa prima parte peseranno non poco alla ripresa dopo il Mondiale, ovviamente".

Con il senno di poi, l'Inter ha fatto bene a trattenere Inzaghi nel momento della tempesta?

"Sì e non solo per tutta quella che è la situazione societaria che non induce a fare cambi con leggerezza. Inzaghi è un allenatore intelligente e soprattutto conosce molto bene questa squadra alla quale ha dato una sua impronta. Dunque, non vedo maghi in giro in grado di arrivare e preparare subito bene il lavoro in pochi giorni".