Inter, per Correa risentimento ai flessori della coscia sinistra

Problemi per l'Inter, che oggi ha dovuto registrare l'infortunio muscolare di Joaquin Correa, sostituito nel secondo tempo del match contro la Roma. Per l'attaccante argentino si tratta di un risentimento ai flessori della coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni. Uno stop che non fa ben sperare, vista anche l'espressione del giocatore mentre lasciava il campo.