Inter, per Dimarco il derby è appeso a un filo. Andrà in panchina solo se non correrà rischi

Dopo lo 0-0 all'Etihad Stadium contro il Manchester City all'esordio in Champions League, l'Inter di Simone Inzaghi è pronta a spostare l'attenzione al derby contro il Milan, in programma per domenica sera a San Siro alle ore 20.45. Il primo pensiero di oggi, quando la squadra rientrerà alla Pinetina, sarà rivolto a Federico Dimarco.

L'esterno mancino non è partito insieme al resto del gruppo per l'Inghilterra a causa dell'affaticamento ai flessori della coscia destra accusato nella sfida contro il Monza di domenica scorsa e la sua presenza nella stracittadina è appesa a un filo, visto che il tecnico nerazzurro non ha nessuna intenzione di rischiarlo e lo porterà in panchina solo se avrà tutte le garanzie da parte dello staff medico.

Non solo il derby.

Il calendario è infatti fitto di impegni e prima della prossima sosta, oltre alla gara contro il Milan, ci saranno partite complicate contro Udinese in trasferta e Torino in casa, oltre alla sfida da non sbagliare contro la Stella Rossa in Champions League, per l'esordio al Meazza in questa stagione europea. Per questo motivo, e vista l'importanza di Dimarco per Inzaghi, il suo recupero andrà gestito con attenzione e il via libera arriverà soltanto se il problema muscolare che lo ha messo fuori dai giochi a Monza sarà completamente superato.