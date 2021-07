Inter, per Eriksen la cessione all'estero è l'ipotesi più probabile

Il futuro di Christian Erikesn potrebbe essere all'estero. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il danese fra 10 giorni tornerà a Milano per sottoporsi a nuovi accertamenti. Come scrive Il Corriere dello Sport, al momento l'ipotesi più probabili è quella di una cessione all'estero: Inghilterra, Olanda e Danimarca, sono questi i tre paesei dove i parametri per concedere l'idoneità sportiva non sono severi come in Italia.