Inter, per fondo arabo problemi politici. La Russa: "Non stravedo né per cinesi né per arabi"

Gli ostacoli per l’entrata del Saudi Public Investiment Fund (PIF) nell’Inter potrebbero non essere economici ma politici. Perché contro Bin Salman è stata presentata a Karlsruhe, in Germania, una denuncia da Reporter sans frontieres per crimini contro l’umanità per l’assaggino del giornalista Jamal Khashoggi, come spiega Repubblica. Così invece il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa: “Da un punto di vista geopolitico non stravedo né per cinesi né per sauditi. Ma in assenza di cordate italiane credibili, una nazionalità vale l’altra. L’Inter è un fondo privato e il fondo arabo potrebbe non avere nemmeno il controllo”.