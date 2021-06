Inter, piace Pessina: l'Atalanta lo valuta non meno di 20 milioni. Operazione difficile

Matteo Pessina nel mirino dell'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport i nerazzurri stanno seguendo da vicino il centrocampista che ha segnato in Nazionale nella partita contro il Galles ma trattare con l'Atalanta non sarà semplice. Pessina è ritenuto un calciatore di prospettiva, e per meno di 20 milioni difficilmente lascerà Bergamo. In caso di cessione, il 50% della cifra incassata dagli orobici spetterebbe al Milan.