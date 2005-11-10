Inter, Provedel ha completato le visite mediche: nelle prossime ore la firma sul contratto
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Mancano solo la firma e l'annuncio ufficiale per Ivan Provedel all'Inter. Il portiere italiano, in arrivo dalla Lazio, dopo aver svolto in mattinata la prima parte delle visite mediche di rito, nel pomeriggio come riporta Sky si è presentato al CONI per l'idoneità sportiva. Il classico iter che porterà il classe '94 alla firma sul contratto che avverrà presso la sede nerazzurra nelle prossime ore.
Provedel, che arriva alla corte di Cristian Chivu come secondo di Josep Martinez, siglerà un accordo fino al 2029 da circa 1,5 milioni di euro a stagione. Alla Lazio andranno 3 milioni di euro.
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