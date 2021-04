Inter, può tornare di moda l'idea Dzeko in caso di eventuale addio di Lautaro

vedi letture

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport potrebbe tornare di moda il nome di Edin Dzeko per l'Inter. L'idea del club è innanzitutto perfezionare il rinnovo di Lautaro Martinez, appena sarà possibile. Ma ecco che, se le due parti non dovessero trovare un'intesa, e l'argentino partirà, l'idea è quella di prendere un altro accanto di prospettiva, non alle prime armi. Nel mirino ci sono molti giovani, e poi ci sarebbe Dzeko, l'usato sicuro da usare come alternativa.