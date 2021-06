Inter, Radu potrebbe partire quest'estate: piace ad Hellas Verona e Cagliari

Possibile estate di movimenti in porta per l'Inter, che in queste ore ha definito l'acquisto di Alex Cordaz, che sarà il secondo di Samir Handanovic nella prossima stagione. I nerazzurri, scrive Tuttosport, potrebbe così far partire Ionut Radu, portiere rumeno poco utilizzato nella scorsa stagione, e alla caccia di spazio per esprimere le sue qualità. Sull'ex Genoa sono diverse le squadre interessate, tra cui Hellas Verona e Cagliari.