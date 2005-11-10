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Inter, ripresi i contatti con l'Atalanta per Palestra: si cerca l'intesa per il terzino
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Marco Palestra resta l'obiettivo numero uno dell'Inter per sostituire Denzel Dumfries, passato al Real Madrid. L'Atalanta è stata chiara, per lasciar partire il gioiello azzurro servono almeno 50 milioni di euro.
Come raccolto da TMW, sono ripresi i contatti fra i due club per cercare di trovare l'intesa nonostante la forte concorrenza che c'è sul giocatore, con diversi club di Premier League interessati al ragazzo.
Fonte Niccolò Ceccarini
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