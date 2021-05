Inter, sacrifici difficili da digerire per Conte. Lukaku può favorire la sua permanenza

"Lukaku vota Conte", si legge quest'oggi all'interno de La Gazzetta dello Sport. La rosea sottolinea come il belga consideri imprescindibile il tecnico per non arrestare la crescita sua e della squadra. Tutto dipenderà dall'atteso faccia a faccia tra il leccese e Steven Zhang, che avverrà dopo il perfezionamento del maxi-prestito in arrivo da Oaktree: sebbene Conte fatichi a digerire sacrifici nella rosa e un mercato in totale autofinanziamento, il fatto che Romelu non compaia minimante nella lista dei sacrificabili segna certamente un punto a favore della sua permanenza.