Inter, Sanchez vuole giocare. Possibile addio a giugno dopo fallimento dello scambio con Dzeko

A gennaio c'è stato un pomeriggio nel quale Alexis Sanchez poteva salutare l'Inter. L'incontro tra Tiago Pinto e il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, non ha avuto gli effetti sperati, soprattutto per la richiesta di una contropartita economica per chiudere l'affare. Il cileno però non ha trovato grande minutaggio ultimamente, chiuso anche dalla coppia Lukaku e Lautaro. Così la richiesta di giocare di più, indirizzata a Conte, potrebbe portarlo sul banco delle cessioni: non semplice, visto che ha ancora un biennale da 7 milioni di euro annui, in parte scontati dal Decreto Crescita.