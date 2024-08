Inter, se non arrivano offerte si valutano le risoluzioni per Correa e Arnautovic

L'Inter potrebbe pensare alla risoluzione contrattuale per Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Come riporta Libero oggi in edicola, i due attaccanti dell'Inter non hanno offerte concrete, nonostante che il club nerazzurro sia al lavoro per cercare un'opzione a breve giro di posta. Entrambi sono in scadenza al 30 giugno del 2025 e hanno ingaggi pesanti. Un loro addio rappresenterebbe un tesoretto che l'Inter potrebbe reinvestire sul mercato, oppure per abbassare il monte stipendi.

Correa nelle ultime settimane aveva avuto avvicinamenti da Siviglia e Lazio, ma l'intenzione dei due club è quello di non pagargli completamente l'ingaggio da 3 milioni all'anno. Arnautovic invece è sceso nelle gerarchie e potrebbe esserci presto un faccia a faccia con l'allenatore. Lo spazio davanti è davvero poco e il rischio che il giocatore sia chiuso anche per la prossima stagione è molto alto.

Insomma, una situazione abbastanza paradossale, visto che viene ceduto in prestito Valentin Carboni all'Olympique Marsiglia - con diritto di riscatto - mentre sia l'argentino che l'austriaco rimangono sul groppone, soprattutto a causa di un ingaggio alto e alcune prestazioni che non sono state all'altezza nella scorsa stagione. Dunque difficile fare previsioni per il futuro, ma le premesse per questa stagione non sono le migliori.