Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Fino all'ultimo sorpasso: Sebastiano Esposito è del Cagliari, l'annuncio

Fino all'ultimo sorpasso: Sebastiano Esposito è del Cagliari, l'annuncioTUTTO mercato WEB
Oggi alle 18:54Serie A
di Daniele Najjar

Ora è ufficiale: Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore del Cagliari. Il club rossoblu lo ha annunciato con un video che ripercorre sorpassi e controsorpassi, un evidente riferimento alla lotta al rialzo fatta con il Parma per aggiudicarselo.

Questo il comunicato dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Sebastiano Esposito al Cagliari Calcio. L'attaccante classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con obbligo di riscatto".

Questo invece l'annuncio del Cagliari: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Esposito che si trasferisce dall’FC Internazionale Milano con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2030.

Nato a Castellamare di Stabia, classe 2002, nonostante la sua giovane età vanta già delle importanti esperienze tra i professionisti, maturate anche a livello internazionale. Si mette subito in evidenza nel Settore giovanile dell’Inter: con l’U17 segnerà 33 reti in 40 gare, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria del campionato 2018/19 e della Supercoppa di categoria. Autentico predestinato, entra ben presto nell’orbita della prima squadra con cui debutta a soli 16 anni in Europa League contro il Francoforte. La stagione successiva fa il suo esordio in Champions League, diventando il più giovane esordiente dell’Inter nella storia moderna della competizione. Di record in record: con i nerazzurri segna il suo primo gol in Serie A il 21 dicembre 2019, nel 4-0 casalingo contro il Genoa, alla sua prima da titolare. A 17 anni, 5 mesi e 19 giorni è così il più giovane calciatore nerazzurro ad aver segnato a San Siro, tra i marcatori più giovani in assoluto nella storia del Club.

Dalla stagione successiva inizia ad andare in prestito: si trasferisce prima alla Spal in B, a gennaio passa al Venezia con cui centra la promozione in A, artefice di 2 reti e altrettanti assist in 19 gare. Il suo percorso di crescita – professionale e umana – prosegue all’estero: nella stagione 2021/22 è tra le fila del Basilea, dove lascia il segno con 7 reti e 9 assist in 34 partite, incluse quelle disputate in Conference League. Gioca in Belgio, nell’Anderlecht (21 presenze e 2 gol), per poi ritornare nel gennaio 2023 in Italia, al Bari con cui va subito in gol all’esordio in campionato nella vittoria per 4-3 contro la Spal, in trasferta. In 15 gare realizzerà 4 reti e 2 assist, dando così il suo sostanziale contributo alla squadra, arrivata con lui sino alla finale playoff promozione contro il Cagliari.

La stagione 2023/24 è a Genova, sponda Samp, dove continua ad essere protagonista: in 23 gare 6 gol e 6 assist. Si guadagna così la possibilità di giocare in Serie A, lo ingaggia l’Empoli e non delude le attese: con i toscani segna 10 reti, impreziosite anche da 2 assist, in 37 partite tra campionato e Coppa Italia. Ha chiuso la stagione con i nerazzurri con cui ha giocato a giugno il Mondiale per Club negli Stati Uniti, totalizzando 4 presenze.

In carriera ha fatto parte di tutte le nazionali giovanili azzurre dall’U16 all’U21.
Esposito è un attaccante prestante fisicamente, duttile, capace di ricoprire più ruoli del reparto avanzato grazie alle sue qualità, impiegato sia da seconda punta che da centrale. Ambidestro, dotato di una buona tecnica di base, abile nel dribbling, è veloce e rapido: ama svariare in avanti per non dare punti di riferimento agli avversari, liberarsi dalla marcatura per servire – in virtù anche di una buona visione di gioco – il passaggio vincente al compagno o cercare la conclusione dalla distanza. Talento, determinazione, tanta voglia di emergere.
Benvenuto in rossoblù, Seba!".

Attiva l’Offerta con DAZN e Prime e Risparmi il 50% fino a Gennaio 2026. Scopri la Promo di TIMVISION!
Articoli correlati
Qualità, gioventù e alternative: tutto sul nuovo e ambizioso attacco del Cagliari... Qualità, gioventù e alternative: tutto sul nuovo e ambizioso attacco del Cagliari
Seba Esposito: "Creduto subito nel progetto Cagliari. Spero di giocare in Coppa Italia"... Seba Esposito: "Creduto subito nel progetto Cagliari. Spero di giocare in Coppa Italia"
Per Esposito alla fine l'ha spuntata il Cagliari, l'avvocato Romei: "Giulini l'ha... Per Esposito alla fine l'ha spuntata il Cagliari, l'avvocato Romei: "Giulini l'ha voluto fortemente"
Altre notizie Serie A
Nicolussi Caviglia torna nel mirino di Bologna e Fiorentina: riallacciati i contatti... Nicolussi Caviglia torna nel mirino di Bologna e Fiorentina: riallacciati i contatti col Venezia
Cagliari ancora senza Luperto e Pavoletti. Oggi incontro fra la squadra e l'AIA Cagliari ancora senza Luperto e Pavoletti. Oggi incontro fra la squadra e l'AIA
Suslov nel mirino della Roma? Il centrocampista dell'Hellas aveva risposto così a... Suslov nel mirino della Roma? Il centrocampista dell'Hellas aveva risposto così a fine luglio
Milan, Athekame si avvicina. Raggiunti i 10 milioni chiesti dallo Young Boys, si... Milan, Athekame si avvicina. Raggiunti i 10 milioni chiesti dallo Young Boys, si tratta ancora
Milan, Terracciano: "La famiglia mi ha detto di buttarmi. Maignan? Ero curioso di... Milan, Terracciano: "La famiglia mi ha detto di buttarmi. Maignan? Ero curioso di conoscerlo"
Tottenham, il tecnico Frank: "Ho letto di Donnarumma... E' bravo ma lo è anche Chevalier"... Tottenham, il tecnico Frank: "Ho letto di Donnarumma... E' bravo ma lo è anche Chevalier"
E se Donnarumma restasse comunque al PSG? Il punto sulla sua situazione E se Donnarumma restasse comunque al PSG? Il punto sulla sua situazione
Como, annuncio ufficiale su Morata: arriva in prestito con obbligo di riscatto dal... Como, annuncio ufficiale su Morata: arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Milan
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Lookman mal consigliato ed errori vari: come far perdere a tutti un sacco di tempo. Isak, Gigio & Co: volenti o nolenti, siamo nell’era della Superlega
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
5 Lookman mal consigliato ed errori vari: come far perdere a tutti un sacco di tempo. Isak, Gigio & Co: volenti o nolenti, siamo nell’era della Superlega
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta su Muniz, trattativa bollente. La Dea è pronta a salire a 45 milioni di euro
Immagine top news n.1 Milan, ecco De Winter: il difensore è arrivato a Milano per le visite mediche: le immagini
Immagine top news n.2 Morata al Como, attesa per i comunicati del club. Il giocatore è già in città
Immagine top news n.3 Forte interesse del Liverpool per Leoni: contatti avviati con il Parma, la situazione
Immagine top news n.4 Ecco il colpo Morata per il Como! Trasferimento dal Milan a titolo temporaneo
Immagine top news n.5 De Winter al Milan, ci siamo: arriva oggi in città. I dettagli dell'affare con il Genoa
Immagine top news n.6 Il Torino punta Asllani: idea granata per completare il centrocampo. I dettagli
Immagine top news n.7 Morata attacca il Galatasaray: "Ho rinunciato allo stipendio già guadagnato. È inaccettabile"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso caso Donnarumma. Addio PSG: tutto sul futuro del portiere Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa manca adesso per completare il mercato del Milan?
Immagine news podcast n.2 Quanto mi costi. Tre esuberi che tormentano le big di Serie A
Immagine news podcast n.3 Cosa manca alla Fiorentina per regalare a Pioli una rosa già completa?
Immagine news podcast n.4 L'analisi dei 30 finalisti del Pallone d'Oro 2025. Chi sono i favoriti?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Pizzi: ”Inter, serve un rinforzo in difesa. Chivu? Conosce l’ambiente”
Immagine news Serie C n.2 Grillo: "Triestina in campo? La vera gara gli alabardati la giocheranno fuori"
Immagine news Serie A n.3 Di Gennaro: ”Fiorentina, Pioli alza l’asticella: può sognare la Champions”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, Muric sta completando le visite mediche con il suo nuovo club
Immagine news Serie A n.2 Nicolussi Caviglia torna nel mirino di Bologna e Fiorentina: riallacciati i contatti col Venezia
Immagine news Serie A n.3 Cagliari ancora senza Luperto e Pavoletti. Oggi incontro fra la squadra e l'AIA
Immagine news Serie A n.4 Suslov nel mirino della Roma? Il centrocampista dell'Hellas aveva risposto così a fine luglio
Immagine news Serie A n.5 Milan, Athekame si avvicina. Raggiunti i 10 milioni chiesti dallo Young Boys, si tratta ancora
Immagine news Serie A n.6 Milan, Terracciano: "La famiglia mi ha detto di buttarmi. Maignan? Ero curioso di conoscerlo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Gardini: "Rapporto col City è motivo di crescita. Tutti uniti per un obiettivo comune"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, ecco il comunicato su Frabotta: ha firmato un annuale con opzione
Immagine news Serie B n.3 Avellino, rifinitura fatale per Favilli e Palmiero: il report medico sui due calciatori biancoverdi
Immagine news Serie B n.4 Pescara, piace Daniliuc per la difesa. L'austriaco è in uscita dalla Salernitana
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Arrigoni: "Sono partito da qui in Serie A. E ora corono quello che è stato il mio sogno"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Bigon: "Solidità del club e ambizioni fondamentali per la scelta di Inzaghi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, il giovane Ciurleo scende in Serie D: giocherà nella Scafatese
Immagine news Serie C n.2 Foggia, ecco il terzino Staver dal Pescara: firmerà un biennale con opzione
Immagine news Serie C n.3 Novara, nuovo innesto per l’attacco: dal Cesena arriva Perini in prestito
Immagine news Serie C n.4 Team Altamura, è addio con Grammatica: risolto consensualmente il contratto
Immagine news Serie C n.5 Latina, nuovo innesto in difesa: arriva Dutu. Ha firmato per due stagioni
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Maggiore in uscita. C'è un sondaggio del Palermo per il centrocampista
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women's Cup, la 2ª giornata: Roma-Milan e Inter-Fiorentina i big match
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Tironi rinnova e passa al Bologna. Dove vanno Martiskova e Cavallin dalla Juve
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, ecco Lehmann. Verdun e Keci in coro: "Porta talento e anche personalità"
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli fra le 30 per il Pallone d'Oro: "Non me lo aspettavo, andrò a Parigi e me la godro"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lehmann: "Darò il massimo, perché il Como Women vuol costruire qualcosa di duraturo"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Juventus Women saluta Lehmann. Che passa al Como Women: firma un triennale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?