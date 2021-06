Inter, Sensi e Vecino restano. Caccia a un prestito per sostituire l'assenza di Eriksen

L'Inter è pronta a cautelarsi davanti alla certa assenza di Christian Eriksen, almeno per la prima parte della stagione. L'idea dei nerazzurri è quella di non cedere Sensi e Vecino che invece sembravano essere tra i potenziali esuberi.Inoltre, l'idea è quella di puntare sul prestito di un altro calciatore in mediana, un'operazione che non gravi sulle casse del club ma che allo stesso tempo possa garantire una soluzione in più per Simone Inzaghi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.