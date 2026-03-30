Inter, sette nerazzurri a caccia del Mondiale. E domenica c’è la Roma

Oggi per l’Inter comincia una settimana chiave, in cui il destino in Nazionale si incrocia con la corsa scudetto. Tutto in sette giorni o quasi per gli uomini di Chivu, visto che domani saranno bene sette i nerazzurri a giocarsi la qualificazione al Campionato del Mondo. Dimarco, Pio Esposito, Bastoni, Barella e Frattesi con l’Italia. Calhanoglu e Zielinski con la Turchia e Polonia. Gli azzurri domani sono attesi a Zenica, contro una Bosnia caricata a mille dopo il successo ai rigori in Galles. Gli azzurri oggi partiranno per la trasferta che può cambiare il destino dell’Italia. Dopo due edizioni mancate in Coppa del Mondo l’Italia ha tutta la pressione addosso, e dovrà anche gestire la pressione di uno stadio con il dente avvelenato dopo aver visto l’esultanza

di alcuni azzurri al termine del match giocato a Cardiff. Un po’ di pepe in più su un piatto già ricco di pathos.

Gattuso dovrebbe optare dal primo minuto per Dimarco, Barella e Bastoni, mentre Pio Esposito si gioca una maglia da titolare con Retegui, per affiancare Kean in attacco. Zielinski invece ha trascinato la Polonia alla finale contro la Svezia, mentre Calhanoglu dopo il sospiro di sollievo con la Romania - nessun infortunio al polpaccio - scende in campo contro il Kosovo, che ha centrato una storica finale e sta vivendo un sogno ad occhi aperti. Entrambi i centrocampisti partiranno dall’inizio, come successo in semifinale.

Chivu quando tutti rientreranno ad Appiano dovrà approfondire e calibrare nel dettaglio la condizione fisica dei Nazionali, sperando che non ci siano zavorre psicologiche da mancata qualificazione. Contro la Roma alcuni dei giocatori rimasti ad Appiano potrebbero avere una chance dal primo minuto, ma saranno soprattutto i nazionali a dover raschiare il fondo del barile nella domenica di Pasqua. E poi c’è la carta Lautaro Martinez, la sorpresa più gradita per un’Inter che proverà ad alzarsi sui pedali nella volata scudetto.