Inter, Skriniar: "Spero che questa vittoria ci dia una spinta per le prossime partite"

Milan Skriniar è uno dei più scatenati dopo la vittoria per 1-0 dell'Inter contro la Juventus all'Allianz Stadium. Il difensore slovacco ha commentato così il match ai microfoni di Inter TV: "Spero che questa vittoria ci possa dare una grande spinta per le prossime partite. Dobbiamo lottare fino all'ultimo per lo scudetto perché ora è tutto aperto".