Inter, Sommer: "In finale con merito. Donnarumma? Non vedo l'ora di affrontarlo"

Parlando al Corriere della Sera a due giorni falla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, il portiere svizzero dell'Inter Yann Sommer ha parlato così dell'obiettivo centrato con il ritorno in finale e della differenza di rendimento avuto in campionato dalla squadra di Inzaghi: "La stagione in Champions è stata totalmente diversa: in campionato abbiamo fatto bene ma abbiamo regalato punti importanti. Adesso è un altro discorso, dobbiamo avere il coraggio e la concentrazione che abbiamo avuto in tutte le partite europee: siamo arrivati in finale con merito".

Il PSG è dello stesso livello di Barcellona e Bayern?

"Sì, è una squadra molto forte, più forte degli anni scorsi. Ha tanti giocatori di grande qualità. Per noi è importante metterci la stessa energia che ci abbiamo messo nelle altre partite. Abbiamo anche tanti giocatori che erano in finale due anni fa: l’esperienza può essere un fattore importante".

Il confronto con Donnarumma quanto pesa?

"Non è Sommer contro Donnarumma: la mia concentrazione è sulla nostra prestazione. Ma non vedo l’ora di giocare contro di lui: ci conosciamo un po’, anche perché il mio preparatore era con lui a Parigi. Gigio mi piace molto, lo guardo ormai da tanti anni come un riferimento".