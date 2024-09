Inter, Sommer sui calendari: "Conta la nostra salute, ora ai club servono più calciatori"

vedi letture

Si discute tanto dei calendari del calcio che sono sempre più fitti. Da quest'anno, infatti, con il nuovo format della Champions League aumenta ancora di più il numero di partite, che crescerà profondamente l'estate prossima con il Mondiale per club. Discutendo della nuova Champions e per l'appunto delle troppe gare in programma, il portiere dell'Inter Yann Sommer si è espresso così al microfono di CBS Golazo:

"E' una grossa discussione. Penso che la cosa più importante sia la salute dei giocatori. Cambia qualcosa nella programmazione dei club perché bisogna ruotare di più. Qualche anno fa potevi giocare tutta la stagione quasi sempre con gli stessi. Adesso hai 70 partite. Cambierà qualcosa ma alla fine vedremo come sarà questa prima stagione la nuova Champions e il Mondiale per club. Chi deve decidere dovrà prendere la giusta decisione".

Sommer ha rilasciato tale intervista dopo il match di Champions League sul campo del Manchester City, una partita in cui è risultato tra i migliori in campo, con tanto di clean sheet. Questa la pagella di TuttoMercatoWeb.com: "Non gli toccano gli straordinari, e in casa del City non è comunque poco. Attento quando chiamato in causa, tanta roba nel gioco con i piedi".