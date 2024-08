Inter, spunta una squadra interessata ad Arnautovic: ci pensa la Stella Rossa

L'Inter sta cercando di trovare una sistemazione a Marko Arnautovic. Secondo quanto riportato da Sportsport.ba, la Stella Rossa starebbe seriamente pensando all'austriaco, ma ci sono ancora degli ostacoli da superare per concludere l'operazione. L'ex Bologna non ha mai nascosto la sua volontà di chiudere la carriera a Belgrado e ora potrebbe essere arrivata l'occasione giusta, con le tante voci di un possibile suo addio a zero che si rincorrono.

In nerazzurro però Arnautovic percepisce circa 3,7 milioni di euro all'anno, soldi che la Stella Rossa non potrà sicuramente garantirgli. Il centravanti, che è attualmente la quarta punta in rosa a disposizione di Simone Inzaghi, dovrebbe quindi abbassare le proprie pretese, altrimenti sarà impossibile che l'affare vada in porto.

Nel 2023-2024 Arnautovic ha giocato 34 gare con i nerazzurri, 27 in Serie A, 4 in Champions League, 2 in Supercoppa Italiana e una in Coppa Italia, segnando 7 gol. In carriera vanta 145 presenze con lo Stoke City e 26 gol, 84 gare e 16 reti con il Werder Brema, 65 gettoni e 22 centri con il West Ham, 59 partite e 14 gol con il Twente, 58 match e 25 reti con il Bologna, 39 presenze e 20 gol con lo Shanghai SIPG, 37 gare e 7 reti con l'Inter, 19 gettoni e 5 gol con il Floridsdorfer e una gara e una rete con la Primavera nerazzurra.