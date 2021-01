Inter, Stellini: "Giusta attitudine da parte di tutti, anche chi gioca meno. Ne siamo orgogliosi"

Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, dopo il successo della sua Inter contro il Benevento è intervenuto al microfono di InterTv: "È chiaro che il 4-0 e i gol segnati abbiano portato entusiasmo. Siamo felici dell’approccio fin dal primo minuto: gare come queste, contro un avversario che ha messo in difficoltà tante grandi squadre fin qui in campionato, sono molto importanti. Abbiamo fatto un grande lavoro, creando occasioni fino alla fine”.

L’Inter è la squadra col secondo miglior attacco in Europa. Sotto questo punto di vista si sta lavorando benissimo.

"È da molto tempo che siamo una delle squadre a creare di più, ma siamo consapevoli di dover migliorare il cinismo sotto porta. Non siamo sempre prolifici come lo siamo stati oggi. Stasera è andata molto bene, ma ci sono ancora tanti miglioramenti da fare. Siamo consapevoli che la strada è lunga da qui alla fine".

Sono stati impiegati molti interpreti solitamente poco utilizzati questa sera, ma la nota più positiva è constatare che tutti sono sul pezzo.

"Parlo non solo come mister, ma come componente di uno staff a supporto di Conte. Per noi è motivo d’orgoglio vedere il giusto numero di giocatori a disposizione e la giusta attitudine, sia nel lavoro settimanale che nelle competizioni. Dobbiamo fare a loro tutti i complimenti".