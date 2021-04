Inter su Florenzi? Pochettino: "Concentrati sul campo. Per noi è un giocatore top"

Mauricio Pochettino non molla Alessandro Florenzi, giocatore accostato con insistenza all'Inter nelle ultime settimane. Incalzato in conferenza stampa in vista del match contro il Saint-Etienne, il tecnico del PSG allontana le voci di mercato: "Non commentiamo quello che al momento sono solo rumours di mercato - ha esordito -. Ciò che conta sono le partite e il fatto che siamo in corsa per tre obiettivi. Il club e i giocatori sono focalizzati su questo. Al momento opportuno comunicheremo le nostre decisioni. Quello che penso di Florenzi è quello che penso anche degli altri giocatori: sono i migliori e devono aiutarci a vincere le partite e a conquistare gli obiettivi prefissati".