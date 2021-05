Inter, su Vidal c'è l'interesse del Marsiglia: decisivo il parere di Conte

Arturo Vidal è in cima alla lista dei sacrificabili in casa Inter. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, l'ingaggio pesante del cileno (6,5 milioni) pone i nerazzurri nella condizione di ascoltare con un certo interesse le offerte che vengono recapitate per l'ex Barça. Sulle sue tracce c'è soprattutto il Marsiglia di Sampaoli, l'ex c.t. del Cile che con Arturo ha vinto due Coppe America. Secondo il quotidiano bisognerà capire in primis considerare il parere di Conte, e poi quello del giocatore.