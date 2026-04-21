Live TMW Inter, Sucic: "Non è facile quando sei sotto 2-0, siamo contenti della finale"

L'Inter batte il Como in rimonta e conquista la finale di Coppa Italia. Tra poco il match winner Petar Sucic interviene in conferenza stampa per commentare la partita dello stadio Giuseppe Meazza.

Rimonta incredibile, come avete fatto?

"Non è facile quando sei sotto 2-0 ma abbiamo mostrato una grande mentalità, non è facile perché loro sono forti e ora siamo in finale".

Cosa vi dice Chivu all'intervallo?

"Sappiamo c he abbiamo grande qualità, dovevamo giocare con più aggressività e quando abbiamo segnato tutto è andato nella strada giusta".

Ha guadagnato fiducia durante la gara?

"Quando non giochi vuoi aiutare la squadra e qui all'Inter tutti hanno qualità. Devi essere pronto e sono contento per la finale".