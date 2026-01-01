Live TMW Inter, Thuram: "Lautaro giocatore chiave. Scudetto? Niente è fatto ancora"

L’Inter trionfa 5-2 con la Roma e prova la fuga scudetto aspettando lo scontro diretto tra Napoli e Milano in programma domani sera al Maradona. In conferenza stampa interviene l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram, autore di un gol e due assist

23.00 - comincia la conferenza

Quanto per te è importante il rientro di Lautaro?

"Lui è il nostro capitano e giocatore chiave, ci ha dato l'esempio sta sera".

Questa prestazione può essere un clic per la stagione?

"No, mi dà ancora più fiducia per continuare a segnare".

Quanto è vicino lo scudetto?

"Non lo so, abbiamo giocato e dobbiamo aspettare le altre partite. Niente è fatto ancora".

Ci puoi raccontare il tuo rapporto con Mkhitaryan?

"Lui è stato importante fin dall'inizio, mi ha dato grandi consigli, è come uno zio per me".

23.04 - termina la conferenza stampa