Inter, Thuram: "Lautaro giocatore chiave. Scudetto? Niente è fatto ancora"
L’Inter trionfa 5-2 con la Roma e prova la fuga scudetto aspettando lo scontro diretto tra Napoli e Milano in programma domani sera al Maradona. In conferenza stampa interviene l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram, autore di un gol e due assist
23.00 - comincia la conferenza
Quanto per te è importante il rientro di Lautaro?
"Lui è il nostro capitano e giocatore chiave, ci ha dato l'esempio sta sera".
Questa prestazione può essere un clic per la stagione?
"No, mi dà ancora più fiducia per continuare a segnare".
Quanto è vicino lo scudetto?
"Non lo so, abbiamo giocato e dobbiamo aspettare le altre partite. Niente è fatto ancora".
Ci puoi raccontare il tuo rapporto con Mkhitaryan?
"Lui è stato importante fin dall'inizio, mi ha dato grandi consigli, è come uno zio per me".
23.04 - termina la conferenza stampa
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