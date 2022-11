Inter, Truffert ha convinto anche Inzaghi. I 15 milioni frenano l'affare, ipotesi prestito

Adrien Truffert nome caldo per l'Inter in caso di addio Robin Gosens. Il laterale franco-belga del Rennes, come vi abbiamo raccontato, è un obiettivo sensibile dei nerazzurri se il tedesco saluterà il club nel prossimo mercato di gennaio. Relazioni positive degli scout e non solo, anche se preoccupa il prezzo: il club francese chiede infatti 15 milioni di euro. Soldi che l'Inter difficilmente potrebbe investire a gennaio.

Inzaghi convinto, ipotesi prestito? Secondo La Gazzetta dello Sport, anche Simone Inzaghi sarebbe favorevole a puntare sul classe 2001, nato a Liegi ma che ha scelto la Francia come propria nazionale. Esterno a tutta fascia, Truffert viene impiegato abitualmente come terzino sinistro nella linea difensiva a quattro di Bruno Genesio, ma può giocare pure più alto e per questo convincerebbe l'Inter. A frenare, come detto il prezzo: se sarà il caso di muoversi, la dirigenza nerazzurra potrebbe proporre un prestito con riscatto a luglio. Da capire se questa formula possa entusiasmare i francesi, o se invece sul tavolo del Rennes non arriveranno offerte migliori.