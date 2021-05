Inter, uno Scudetto da 60 milioni: tricolore e Champions aiutano le casse

vedi letture

Uno scudetto che vale 60 milioni di euro. È questo, più o meno, il boost che arriverà nelle casse dell’Inter grazie alla vittoria tricolore e alla partecipazione alla Champions League del prossimo anno da prima della classe. Fa i conti in tasca al club la Repubblica: il primo posto in campionato vale circa 23 milioni, ai quali va aggiunto il market pool televisivo, determinato al 50 per cento dal piazzamento in classifica. L’anno scorso alla Juve sono andati 10 milioni di euro, ora potrebbero essere un po’ meno. Di base, la Champions garantisce poi 30 milioni di euro tra iscrizione e ranking storico. A queste cifre sono da aggiungere i premi in arrivo dai bonus, Nike e Pirelli su tutti.