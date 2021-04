Inter-Verona, la moviola del CorSport: restano i dubbi, sbagliata la designazione di Abisso

La rete annullata ieri al Verona contro l'Inter continua a far discutere. Il problema, per il Corriere dello Sport, nasce a monte, ovvero dalla designazione di Abisso per il match (non arbitrava l'Inter da due anni e due mesi, dalla sciagurata Fiorentina-Inter del febbraio 2019). Qualsiasi decisione avesse preso in occasione del gol di Faraoni, per il quotidiano, sarebbe stata oggetto di critiche.

L'esterno del Verona sfiora l'avambraccio di Handanovic, da lì il fischio di Abisso che sulla base dell'assioma che il portiere, nell'area piccola, non può essere minimamente toccato, opta per l'annullamento. Nell'occasione Faraoni non ha contatti bassi con Handanovic e salta nel suo "cilindro". Abisso non può vedere il tocco braccio-avambraccio perché è coperto, ma il fischio come detto arriva perché il portiere lì non può essere sfiorato. I dubbi, per il CorrSport, restano comunque grandissimi.