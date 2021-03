Inter, Vidal ai titoli di coda? Sul cileno ci sono Flamengo, Marsiglia e Galatasaray

Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla del futuro di Arturo Vidal. Il cileno non ha rispettato le aspettative ed ha perso il posto in favore di Eriksen. Re Artù ha ancora un anno di contratto più un'opzione per una terza stagione in nerazzurro. Per quello in corso ha accettato un ingaggio di circa 5 milioni compresi i bonus. Nel 2021/22, però, i suoi emolumenti raggiungeranno quota 6,5 milioni, ovvero la fascia più alta nella rosa nerazzurra. Per questo motivo l'Inter si domanda se sia giusto continuare insieme: Flamengo, Marsiglia e Galatasaray sono tre delle tante squadre che potrebbero presentare un'offerta per il cileno, con l'Inter che non avrebbe problemi di minusvalenza. Il vero problema sarebbe il decreto crescita. Non completando i due anni di permanenza in Italia, infatti, occorrerebbe saldare la tassazione completa per l’anno in corso.