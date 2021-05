Inter, Vidal e Sanchez potrebbero dire addio a costo zero per risparmiare sugli ingaggi

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Inter potrebbe decidere di liberarsi a zero dei cartellini di Arturo Vidal e di Alexis Sanchez, rispettivamente sotto contratto fino al 2022 e fino al 2023. Per alleggerire il monte ingaggi e permettere a una nuova squadra di acquistarli, i nerazzurri potrebbero non chiedere esborsi per i due cartellini, risparmiando così circa 6,5 milioni da Re Arturo e 7 milioni per due stagioni per l'attaccante ex Manchester United.