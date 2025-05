Inter, Zalewski: "Scudetto non è solo nelle nostre mani ma daremo tutto per vincere"

L’esterno nerazzurro Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista della decisiva sfida di questa sera contro il Como, che potrebbe determinare l'esito del campionato:

“Siamo contenti del percorso fatto finora, sia in campionato che nelle coppe. Sappiamo che la corsa allo Scudetto non è solo nelle nostre mani, ma siamo qui per giocarcela fino in fondo e per vincere. Servirà grande determinazione: il Como è una squadra solida, è decima in classifica e arriva da buoni risultati, ma noi siamo venuti per portarci a casa i tre punti.”

Riguardo alle scelte di formazione, Zalewski ha aggiunto:

“Cerchiamo di far rifiatare chi ha giocato di più durante la stagione. Io sono a disposizione del mister e darò tutto anche stasera.”

Le formazioni ufficiali

COMO (4-3-2-1): Reina; Vojvoda, Van der Brempt, Smolcic, Valle; Perrone, Da Cunha, Caqueret; Strefezza, Nico Paz; Douvikas.

Allenatore: Fabregas.

INTER (3-4-2-1): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Dimarco; Correa, Zalewski; Taremi.,

Allenatore: Farris (Inzaghi squalificato).