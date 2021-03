Ipotesi estera per Sarri. Dalla Turchia: l'ex Juventus nel mirino del Fenerbahçe

Con il Napoli che pensa al suo ritorno, la Roma che ci pensa in caso di addio di Fonseca e la Fiorentina che lo vorrebbe per rilanciare il proprio progetto tecnico, Maurizio Sarri raccoglie apprezzamenti anche all’estero. E’ di oggi la notizia del portale Ajansspor dell’interesse del Fenerbahçe per il tecnico toscano. Sarri sarebbe, infatti, l’ultima idea per sostituire Erol Bulut, appena esonerato e sostituito ad interim da Emre Belozoglun, per la parte finale della stagione. Il media turco parla anche di un accordo di massima fra le parti con un incontro decisivo fissato per la prossima settimana.