Italia, Belotti: "Con Mancini ci sentiamo tutti importanti. Immobile? Basta uno sguardo"

vedi letture

All’interno della trasmissione “Sogno Azzurro” il documentario sulla Nazionale italiana allenata di Roberto Mancini ha parlato Andrea Belotti, attaccante del Torino della formazione azzurra: “Stare qui insieme è come stare in una grande famiglia. I risultati parlano per noi. Vincere tutte le gare del girone non è un caso. Vuol dire che siamo sempre migliorati, senza fare passi falsi. Ed è merito di tutti: giocatori, staff e il ct. Mancini ha dato una impronta specifica e ognuno di noi grazie a lui si sente importante. Appena sono arrivato pensavo di trovarmi a disagio. Poi ho avuto la fortuna di trovare Immobile con cui avevo giocato a Torino e mi ha dato una grossa mano. Abbiamo un rapporto bellissimo che va oltre il calcio. Basta uno sguardo per capirci, non importa parlarci. L’appartenenza è qualcosa di unico, che si prova quando si indossa la maglia della Nazionale. E’ qualcosa di speciale”.