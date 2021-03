Italia, Mancini promuove Barella per domani: "Non ha perso tanti allenamenti, ci conosce già"

vedi letture

Possibile ruolo da titolare per Nicolò Barella, centrocampista appena aggregato alla Nazionale dopo i tanti positivi della scorsa settimana in casa Inter, per la sfida contro l'Irlanda del Nord. A promuoverlo è stato lo stesso allenatore azzurro, Roberto Mancini. "Conosce la squadra, ha iniziato con noi. Abbiamo fatto un allenamento un po' più intenso, quello di concetto era di ieri. Non ha perso molto, decidiamo poi domani sull'impiego".