Italia, Nicolò Zaniolo non parteciperà all'Europeo: per il classe '99 niente vaccino

Nicolò Zaniolo non sarà presente nella lista dei 35 pre-convocati del ct dell'Italia Roberto Mancini in vista del prossimo Europeo. Ai box praticamente per tutta la stagione a causa di due infortuni, Zaniolo non parteciperà quindi all'Europeo che inizierà il prossimo giugno.

Ricordiamo che tutti i giocatori dell'Italia che prenderanno parte al ritiro a Coverciano, pre-convocati compresi, verranno sottoposto alla doppia dose di vaccino per prendere parte all'Europeo in sicurezza.