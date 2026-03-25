TMW News Italia, ora non puoi sbagliare. Roma, tra dieci giorni l'Inter

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sulla nostra Nazionale che si prepara ad affrontare l'Irlanda del Nord nel play off per i mondiali. Si analizzano le scelte del ct Rino Gattuso in vista di questa partita che disputerà domani sera a Bergamo. Con Franco Lerda (allenatore ed ex calciatore di Torino e Napoli tra le altre) in collegamento ci si concentra anche sulla lotta scudetto e sulla corsa al quarto posto che vede coinvolte Como, Roma e Juventus.

La carica di Gattuso

“Se scendiamo in campo e diamo la sensazione di stare sul pezzo tutto il resto è una conseguenza". Queste le parole del ct in vista della gara di domani sera. "Non possiamo chiedere nulla a nessuno, siamo artefici del nostro destino. Ci vuole grande tranquillità e la consapevolezza che sfidiamo giocatori che hanno il veleno. Loro dicono che noi non abbiamo identità, ma è giusto che lo dicano... Noi dobbiamo farci trovare pronti. Gli spareggi del passato non avevo bisogno di guardarli, li ho nella mia testa. Poi la verità è che se Jorginho segna all'Olimpico siamo al Mondiale. Quando io ho vinto nel 2003 se Ambrosini non s'inventa la spizzata siamo ai quarti di finale. La fortuna è una componente importante nel calcio, ma alla fine non andiamo al Mondiale dal 2014. Ma quello è il passato, pensiamo a domani".

Clicca sotto per guardare il TMW News