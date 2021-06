Jorginho: "De Bruyne fa la differenza, è di un altro livello: fermarlo è dura"

Jorginho, regista dell'Italia, parla da Coverciano sulla possibile presenza di Kevin de Bruyne nella gara del Belgio contro gli azzurri. "Mancini non mi ha chiesto consigli a riguardo, è lui l'allenatore. Da un lato non so se sia bello o no vederlo più volte... Fa la differenza, ha un'intelligenza calcistica di altissimo livello, sopra il normale. Cercare di fermarlo è dura, trova sempre spazi. Un modo è quello di limitarlo negli spazi tra le linee, dobbiamo limitare i suoi cross tra portiere e difensore. Quando mette quei palloni forti tra difensore e portiere è pericoloso. Non gli va dato tempo di girarsi, lì è davvero pericoloso".