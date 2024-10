Live TMW Juric: "Ho visto cose positive. In difesa? Per ora ho bisogno di certezze"

Finisce 1 a 0 allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Dinamo Kiev, gara valida per la terza giornata di Europa League. A commentare la vittoria in conferenza stampa, il tecnico giallorosso Ivan Juric. Segui su TMW la diretta testuale.

21.12 - Inizio conferenza stampa

Ha visto la crescita che si aspettava?

"Ho visto tante cose positive. Penso che la squadra ha fatto bene. Gli ultimi 15 minuti ci siamo abbassati volutamente, ma anche questa fase è andata bene".

Quanto è stato importante Le Fee?

"Le Fee ha tutto per migliorare. Lui ha una grande intelligenza e può dare di più. Può fare molto meglio e sono molto fiducioso. Oggi ha fatto qualche passaggio sbagliato ma sono sicuro che farà meglio in futuro".

Hummels non ha giocato. C'è qualcosa a livello tecnico che non funziona?

"Hummels lo vedo nella posizione di Ndicka. Ha l'atteggiamento di un professionista top. Devo dirgli grazie per il suo comportamento. In questo momento vedo benissimo Ndicka e sta crescendo partita dopo partita e in fase difensiva non mi piace cambiare tanto. Voglio avere certezze e sicurezze. Ora vedo Ndicka molto forte. Hummels ci darà una grande mano. Finora è colpa mia che non ha giocato, non sua".

La posizione di Pisilli, è nuova, lo preferisce come oggi? E quali sono le condizioni di Paredes?

"Pisilli può giocare sia da centrocampista che da trequartista, ha capacità di adattarsi bene nel campo e ha ampi margini di crescita. Lo userò in mezzo o davanti. Per Paredes lui è al top, purtroppo devo fare delle scelte in questa parte del campo. Non posso fare giocare tutti. Konè ha fatto una bellissima partita e mi cresce sempre. Però ora ha bisogno di giocare per crescere di più".

Ci sono giocatori della Dinamo che le sono piaciuti?

"Ci sono tanti giocatori buoni della Dinamo. Sappiamo che siete primi in classifica. Una squadra molto forte e anche quando ha perso in Campionato non lo ha fatto meritatamente".

Ha parlato alla fine con Cristante. E' successo qualcosa di particolare?

"Cristante ha un'intelligenza oltre il normale. Vede cose che altri non vedono. Con lui riesci a parlare di cose profonde del calcio. Capisce le situazioni in modo pazzesco. C'è una cosa ma rimane tra me e lui. Credo che possa fare molto di più".

21.21 - Finisce la conferenza stampa