Juve, Alex Sandro squalificato per la finale con l'Atalanta. Pirlo sposta Danilo a sinistra

Di nuovo in corsa per la Champions League, la Juventus si tuffa sulla finale di Coppa Italia che mercoledì vedrà i bianconeri fronteggiare l’Atalanta. Assenza certa, quella di Alex Sandro: il terzino brasiliano è infatti squalificato. Al suo posto, scrive Tuttosport, Pirlo sarebbe intenzionato a far giocare a sinistra il connazionale Danilo, con Cuadrado come terzino destro. A quel punto giocherebbe Chiesa esterno alto a sinistra, con Kulusevski e McKennie in ballottaggio per la fascia opposta.