Juve, Allegri: "Non pensiamo agli obiettivi. L'Inter è ancora la favorita per lo scudetto"

Nella sua intervista a DAZN, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato anche della corsa scudetto: "La Juve in questo momento non si può pensare a obiettivi, in questo momento quello più vicino è il passaggio del turno in Champions. Pensiamo a questo, anzi, pensiamo al Verona e poi alla Champions. Un passetto alla volta e vediamo cosa fare. Credo che l'Inter rimanga la favorita, ma Milan e Napoli stanno facendo bene e hanno le carte in regola per vincere il campionato. Poi non si può mai sapere, nel calcio possono anche fare un filotto di 4 partite negative, 1 pareggio e 3 sconfitte e il vantaggio che hanno si è già mangiato. Ma questa è tutta una roba che non riguarda noi, noi pensiamo a Verona".