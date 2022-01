Juve, altra occasione sprecata. Col Napoli non basta la verve di Chiesa

Alla fine Juventus-Napoli si è concretizzata sul terreno dell’Allianz Stadium dopo un paio di lunghe giornate che il dubbio, per forza di cose, l’avevano insediato. Nella freddissima cornice della casa bianconera gli azzurri strappano un pareggio e Madama spreca una grandissima occasione per poter avvicinare ancor di più il treno Champions. Invece la squadra di Allegri si è ancora una volta sciolta tra le proprie difficoltà offensive mancando l’appuntamento con una vittoria che avrebbe dato un sapore diverso all’inizio del 2022.

Alex Sandro non pervenuto, Chiesa torna col botto.

È partita con un buon piglio la Juventus conscia dell’importanza della gara e con la voglia, seppur in maniera non sempre ordinata, di indirizzare sin da subito la sfida. Un paio di accelerazioni di Chiesa, oggi al rientro ma nessuna conclusione capace di impegnare Ospina. Poi gli ospiti prendono coraggio, salgono di ritmo e passano in vantaggio. Solita infilata da sinistra per il taglio dell’esterno opposto, nel caso Politano, e Alex Sandro preso alla sprovvista. Il brasiliano si perde per due volte il movimento del diretto avversario che scarica su Mertens che infila il vantaggio napoletano. Da lì la prestazione di Alex Sandro non trova mai uno spunto, un’accelerazione e prosegue nel personale lunghissimo momento di difficoltà. Le sgasate juventine rispondono tutte al nome di Federico Chiesa che, non a caso, confeziona con la solita cattiveria la rete del pareggio nella ripresa: mancino a giro che, con l’aiuto di una deviazione, supera Ospina per l’1-1. Trascinata dallo Stadium la Juve prova a schiacciare la squadra di Spalletti senza però riuscire a trovare nei minuti conclusivi il gol vittoria.

Si attendeva la risposta di Morata, non è arrivata.

Era sicuramente l’osservato speciale della serata: una settimana turbolenta, i dialoghi con Allegri e la società, le parole al miele della vigilia del tecnico livornese. Poi però, come sempre, è il campo che deve dare i giudizi reali e la prestazione dello spagnolo non è stato di quelle da ricordare. Più volte la squadra avrebbe avuto bisogno della sua difesa del pallone per uscire dalla pressione azzurra, poche volte s’è fatto trovar pronto davanti ai difensori. Nessun tiro in porta, solo uno fuori dallo specchio. Serviva un segnale, che però è venuto a mancare. E una Juve che fatica a fare gol ha bisogno del suo centravanti.