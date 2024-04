TMW Juve, anche oggi Kean a parte. Difficile vederlo con la Lazio: le ultime dalla Continassa

vedi letture

La Juventus ha terminato l'allenamento odierno, in preparazione della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio in programma martedì sera. Per questo match, probabilmente, non ci sarà Moise Kean che, anche oggi, ha lavorato a parte. Domani alle ore 11, invece, ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Dopodiché la Juventus si allenerà nel pomeriggio alla Continassa e poi la squadra partirà per Roma.

Queste le parole di Allegri dopo il 2-2 di Cagliari: "Nel primo tempo abbiamo perso tutti i palloni che potevamo perdere, abbiamo preso sette ripartenze e non abbiamo capito la partita. Nel secondo siamo stati più bravi, loro hanno allentato la pressione perché erano più stanchi avendo corso molto, dovevamo mettere di più la palla alle spalle del difensore e attaccare maggiormente la profondità".

La certezza di cinque squadre in Champions può aver influito sull'atteggiamento della squadra?

"Anche questo è un fattore di crescita della squadra, avevo detto che erano otto giorni importanti per noi. Martedì abbiamo la possibilità di andare in finale e poi avevamo lo scontro diretto col Milan per il secondo posto però abbiamo fatto un primo tempo così. Adesso pensiamo a fare una partita diversa contro la Lazio".

Contento di programmare il futuro con la Juve?

"Assolutamente sì, a fine stagione dovremo sedersi e fare tutte le valutazioni del caso e poi ripartiremo ma in questo momento la cosa più importante è conquistare la Champions che in tempi non sospetti ho detto che sarebbe stato difficile. Manca ancora qualche punto, ma ora dobbiamo concentrarsi sulla Lazio che è una squadra forte per andare in finale".