Juve, Chiesa spiega l'esultanza con CR7: "Contagiosa, bella e ti viene proprio voglia di farla"

La Juventus è ripartita con la vittoria nel recupero infrasettimanale contro il Napoli. Successo frutto anche delle giocate di Federico Chiesa e della capacità realizzativa di Cristiano Ronaldo. Un mix che si è visto in occasione del gol dell'1-0, con assist dell'ex Fiorentina e gol del portoghese. Proprio Federico Chiesa, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato quella giocata e soprattutto l'esultanza che ne è scaturita dopo, con l'esterno che ha imitato il tipico festeggiamento del campione portoghese: "L'esultanza è stata frutto del momento. Era già successo a Verona, dove gli ho servito l'assist per il gol dell'1-0 e poi ho copiato la sua esultanza. Posso dire che è molto contagiosa, è bella e ti viene proprio voglia di farla. Giocare con un campione che ha fatto la storia come lui è fantastico, ricordiamoci che in questa squadra ci sono tanti giocatori che hanno scritto pagine importanti del calcio italiano e mondiale. Sono felicissimo di giocare con loro e ogni giorno c'è qualcosa da imparare. Mi trovo benissimo in un gruppo di ragazzi fantastici".