Juve, cominciato l’avvicinamento al Milan: l’obiettivo è il recupero totale di Chiesa

Un giorno di riposo e poi ritorno in campo. Consueto iter di smaltimento delle fatiche della gara giocata e di avvio della preparazione per quella successiva. E la prossima sfida che la Juventus di Andrea Pirlo troverà davanti a sé ha un peso non indifferente: all’Allianz Stadium arriva il Milan di Stefano Pioli appaiato in classifica a quota 69 e diretta concorrente nella corsa alla qualificazione alla Champions League 2021-2022. Considerato il livello dell’avversario, di prima qualità, il peso di questi punti a quattro giornate dalla fine, e in uno scontro diretto, i bianconeri sperano di arrivare nelle migliori condizioni possibili all’incontro contro Ibra e compagni. Migliori condizioni che passano dal recupero totale dell’arma più determinante, dopo Cristiano Ronaldo, della stagione: Federico Chiesa.

LAVORO DIFFERENZIATO - “Chiesa non sta ancora benissimo. Si è allenato a parte questa settimana, ha fatto qualcosa con il gruppo ma non è ancora al 100%”, così l’allenatore juventino alla vigilia della trasferta, poi vinta, della Dacia Arena. Viaggio friulano al quale non ha poi partecipato l’ex Fiorentina rimasto a Torino per proseguire nel lavoro di recupero puntando a una condizione ottimale per i match successivi. Recupero che prosegue con un lavoro differenziato svolto anche nella giornata di ieri quando i compagni hanno invece ripreso a muovere le gambe vista Milan. Nessun allarme ma una gestione doverosa per evitare pericolose ricadute che comprometterebbero, a quel punto, le ultime uscite stagionali e l’avvicinamento all’Europeo. Con lui hanno lavorato a parte anche Demiral, in ripresa a due settimane dall’affaticamento muscolare, Frabotta e Morata che ha stretto i denti a Udine nonostante il fastidio a un polpaccio e che punta a un posto dall’inizio nella decisiva gara di domenica.