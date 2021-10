Juve, con la Roma non sarà come a Napoli. Allegri: "I sudamericani avranno due giorni"

vedi letture

Al rientro pensa di non avere a disposizione di nuovo i sudamericani? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Torino, gara valida per la settima giornata di Serie A, ha risposto così: “Non ho ben preciso il programma dei sudamericani. So che gli italiani li ho a disposizione per tutta la settimana, i sudamericani credo che rientreranno venerdì quindi giocando domenica c’è tempo e penso li avremo a disposizione”.

Dopo la sosta per dar spazio alle Nazionali, la Juventus giocherà domenica 17 dicembre alle 20.45.

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Massimiliano Allegri